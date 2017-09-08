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Эдисон против Вестингауза: трейлер исторической драмы «Война токов» с Камбербэтчем

Meduza
07:47, 8 сентября 2017

В сети появился трейлер фильма «Война токов» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

The Current War Trailer | Benedict Cumberbatch
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Историко-биографическая картина расскажет о противостоянии изобретателей Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза. Эдисон считал, что нужно распространять постоянный ток, а Вестингауз — переменный.

Помимо Камбербэтча (он исполнил роль Эдисона) в фильме снялись Николас Холт, Том Холланд и Кэтрин Уотерстон. Режиссер — Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»). Продюсер фильма — Тимур Бекмамбетов.

Премьера «Войны токов» состоится 9 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто. Когда фильм выйдет в российский прокат, неизвестно.

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