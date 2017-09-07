Программисту не понравилось, что в iPhone 7 нет разъема для наушников. И он сделал его! (спойлер: все работает)

Программист Скотти Аллен, живущий в Китае, решил самостоятельно сделать разъем для наушников в своем айфоне. Дело в том, что в iPhone 7 нет привычного аудиовыхода — Apple предлагает пользоваться беспроводными наушниками, которые подключаются к телефону через Bluetooth, или проводными, которые работают через порт Lightning. К iPhone 7 обычные наушники можно подключить только через специальный переходник, а еще теперь нельзя одновременно слушать музыку и заряжать телефон: сплошные неудобства.

В Apple объясняли, что от аудиовыхода необходимо отказаться сразу по нескольким причинам. Во-первых, говорили в компании, объемный выход для наушников не позволяет сделать телефоны тоньше и занимает в корпусе слишком много места. Во-вторых, этому входу больше ста лет, он морально устарел, и пора двигаться дальше.

Скотти Аллен разработчикам iPhone не поверил и решил немного доработать телефон. Он разобрал его и обнаружил, что на самом деле в iPhone 7 достаточно места для аудиовыхода. Аллен немного подвинул батарею, переместил чуть выше в корпусе механизм вибрации айфона и вставил в освободившееся пространство аудиовыход. Разъем он сделал из переходника с Lightning на обычные наушники, который поставляется вместе с седьмым айфоном, а дырку для него просверлил в корпусе. Чтобы заставить выход работать, программисту пришлось создать небольшую печатную плату, которая позволяет выходу на наушники работать так же, как в старых телефонах: ставить звук на паузу, когда наушники вынимают из разъема, и тому подобное.

Вернуть разъем на место оказалось непросто. Аллен признается, что испортил три айфона, а на запасные детали потратил больше тысячи долларов. На весь процесс у него ушло четыре месяца, но оно того стоило — сейчас он единственный в мире обладатель iPhone 7 с обычным выходом на наушники. Он надеется, что его примеру последуют китайские производители электроники и начнут выпускать модифицированные айфоны для всех желающих. Также он пообещал поделиться своими наработками с инженерами Apple, если они вдруг захотят узнать, как ему удалось вернуть в телефон выход для наушников.

Аллен отмечает, что экспериментировал с iPhone 7, а не с более крупным iPhone 7 Plus. Он уверен, что этот телефон модифицировать будет еще проще.

Bringing BACK The iPhone Headphone Jack — in China Strange Parts