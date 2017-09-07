«Ну, а что не так?»: жителей Перми возмутил баннер, установленный к приезду Путина. Баннер ответил

В Перми неприглядный вид на руины бывшего завода «Морион» загородили баннером с изображением Пекина. Таким образом в городе готовятся к визиту Владимира Путина.

Завод располагается на шоссе Космонавтов, которое ведет из аэропорта в центр города, и именно с дороги открывается самый удручающий вид на бывшие цеха и трубы «Мориона». Местные жители раскритиковали баннер: «А у нас тут Путина ждут. Фотообои, краска на аварийные дома и стены от одичалых».

Как сообщает «Коммерсант», сотрудники бизнес-парка «Морион», располагающегося в здании завода, не могут попасть на парковку — конструкция перекрыла въезд в бизнес-парк.

7 сентября на баннере появилась надпись «Ну, а что не так?». Ее автор неизвестен.