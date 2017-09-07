«Ну, а что не так?»: жителей Перми возмутил баннер, установленный к приезду Путина. Баннер ответил
В Перми неприглядный вид на руины бывшего завода «Морион» загородили баннером с изображением Пекина. Таким образом в городе готовятся к визиту Владимира Путина.
Опубликовано Алексеем Нечаевым 5 сентября 2017 г.
Завод располагается на шоссе Космонавтов, которое ведет из аэропорта в центр города, и именно с дороги открывается самый удручающий вид на бывшие цеха и трубы «Мориона». Местные жители раскритиковали баннер: «А у нас тут Путина ждут. Фотообои, краска на аварийные дома и стены от одичалых».
Как сообщает «Коммерсант», сотрудники бизнес-парка «Морион», располагающегося в здании завода, не могут попасть на парковку — конструкция перекрыла въезд в бизнес-парк.
7 сентября на баннере появилась надпись «Ну, а что не так?». Ее автор неизвестен.
К приезду ВВП на завод Морион завесили технический проезд баннером импортным фото. На насмешки горожан дан гениальный ответ. Это ж #Пермь! pic.twitter.com/kghI9yEZc0— Тень открытых дверей (@mauerburo59) September 7, 2017