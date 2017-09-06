шапито
Рами Малек из «Мистера Робота» сыграет Фредди Меркьюри. Он невероятно похож на фронтмена Queen
Журнал Entertainment показал первый кадр из фильма «Богемская рапсодия» о группе Queen. Роль фронтмена группы — Фредди Меркьюри — исполнил актер Рами Малек, известный по сериалу «Мистер Робот». И он невероятно похож на Меркьюри!
Режиссер фильма — Брайан Сингер («Люди Икс», «Операция „Валькирия“»). Сценарий написали Джастин Хэйс («Дорога перемен»). Также над «Богемской рапсодией» работают Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen.
Премьера фильма запланирована на декабрь 2018 года.