Рами Малек из «Мистера Робота» сыграет Фредди Меркьюри. Он невероятно похож на фронтмена Queen

Журнал Entertainment показал первый кадр из фильма «Богемская рапсодия» о группе Queen. Роль фронтмена группы — Фредди Меркьюри — исполнил актер Рами Малек, известный по сериалу «Мистер Робот». И он невероятно похож на Меркьюри!

A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) on Sep 5, 2017 at 1:45pm PDT

Режиссер фильма — Брайан Сингер («Люди Икс», «Операция „Валькирия“»). Сценарий написали Джастин Хэйс («Дорога перемен»). Также над «Богемской рапсодией» работают Брайан Мэй и Роджер Тейлор из Queen.

Премьера фильма запланирована на декабрь 2018 года.