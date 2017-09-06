Депутат Цой превратил песни «Кино» в политическую агитацию — за тишину и совместный труд на благо Сахалина
Пользователи соцсетей 6 сентября обратили внимание на агитационные материалы действующего депутата Городской думы Южно-Сахалинска Юрия Цоя. На плакатах обыгрывается фамилия депутата и строчки из песен Виктора Цоя и группы «Кино».
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На каждый плакат помещен слоган «Цой жив!». Строчки из песен дополняются предвыборными заявлениями Цоя. Депутат выступает за тишину после 23 часов и честные выборы.
По словам издания TJournal, агитационные материалы — не подделка. Их достоверность подтвердил основатель PR-агентства Magic Inc Платон Маматов. От комментариев Маматов отказался.
Цой выдвигается в Сахалинскую областную Думу от партии «Единая Россия».