Пользователи соцсетей 6 сентября обратили внимание на агитационные материалы действующего депутата Городской думы Южно-Сахалинска Юрия Цоя. На плакатах обыгрывается фамилия депутата и строчки из песен Виктора Цоя и группы «Кино».

На каждый плакат помещен слоган «Цой жив!». Строчки из песен дополняются предвыборными заявлениями Цоя. Депутат выступает за тишину после 23 часов и честные выборы.

По словам издания TJournal, агитационные материалы — не подделка. Их достоверность подтвердил основатель PR-агентства Magic Inc Платон Маматов. От комментариев Маматов отказался.

Цой выдвигается в Сахалинскую областную Думу от партии «Единая Россия».