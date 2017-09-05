Серию «Свинки Пеппы» запретили в Австралии. Дважды

В Австралии запретили серию «Тоненькие ножки» детского британского мультсериала «Свинка Пеппа». Эпизод вышел в 2004 году.

По сюжету, Папа Свин объясняет Пеппе, что бояться пауков не надо. «Паучок очень, очень маленький, он ничего тебе не сделает», — говорит герой мультсериала. Именно на эту фразу пожаловались жительница Австралии каналу Nick Jr (подразделение Nickelodeon). Женщина смотрела эпизод вместе с дочкой, которая, по ее словам, слишком мала, чтобы понять, что с пауками нельзя играть.

Дело в том, что в Австралии обитает несколько видов пауков, чьи укусы очень опасны. В 2016 году от укуса паука вида австралийская вдова умер 22-летний юноша. Однако это был первый за 37 лет случай, когда укус паука привел к летальному исходу.

Представители канала согласились убрать серию из вещания. В 2012 году по этой же причине эпизод «Тоненькие ножки» запретил канал ABC.