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Panasonic показала концепт «умного» холодильника. Он приходит, когда его зовет хозяин

Meduza
10:02, 3 сентября 2017

Компания Panasonic на выставке электроники IFA 2017 в Берлине представила мини-холодильник, который распознает голосовые команды владельца и самостоятельно передвигается по комнате.

В холодильник встроены датчики глубины и лазерные сенсоры — они позволяют аппарату ориентироваться в пространстве. Кроме того, мини-бар связан с базой данных и может рассказать о напитках, которые в нем хранятся (а также посоветовать закуски).

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Редактор издания Metro Люси Хеджес сообщила, что эта модель — пока концепт самоходного холодильника. Планирует ли компания запустить массовое производство «умного» мини-бара, неизвестно.

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