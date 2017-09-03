Panasonic показала концепт «умного» холодильника. Он приходит, когда его зовет хозяин

Компания Panasonic на выставке электроники IFA 2017 в Берлине представила мини-холодильник, который распознает голосовые команды владельца и самостоятельно передвигается по комнате.

В холодильник встроены датчики глубины и лазерные сенсоры — они позволяют аппарату ориентироваться в пространстве. Кроме того, мини-бар связан с базой данных и может рассказать о напитках, которые в нем хранятся (а также посоветовать закуски).

A post shared by Lucyhedges (@lucyhedges) on Aug 31, 2017 at 5:49am PDT

Редактор издания Metro Люси Хеджес сообщила, что эта модель — пока концепт самоходного холодильника. Планирует ли компания запустить массовое производство «умного» мини-бара, неизвестно.