Сражайтесь за щенков! Режиссер «Конга» поставил трейлер игры Destiny 2

Режиссер фильма «Конг: Остров черепа» Джордан Вот-Робертс поставил трейлер игры Destiny 2, которая выйдет 6 сентября. В ролике группе игроков рассказывают про злодея по имени Гоул, который хочет уничтожить Последний город. Услышав, что ни обезжиренного ванильного латте, ни сериалов, ни собачек вокруг нет, один из героев восклицает: «За щенков!», — и отправляется в бой.

Destiny 2 — Официальный live-action трейлер — Пришло время новых легенд [RU] destinygame

Важно: это кинематографический трейлер, в котором не показан настоящий геймплей. Сама игра выглядит так: