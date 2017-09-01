Lego выпустила самый большой конструктор. В нем 7541 деталь!

Компания Lego показала обновленную модель корабля «Тысячелетний сокол» Хана Соло из «Звездных войн». Это самый большой конструктор Lego: он состоит из 7541 детали. К нему также прилагается 10 мини-фигур — Хана Соло, Леи Органы, Чубакки и Рей. Конструктор поступит в продажу 1 октября 2017 года и будет стоить 800 долларов (около 47 тысяч рублей).