Японца заблокировали в твиттере за угрозы комару
Twitter навсегда удалил аккаунт японского пользователя @nemuismywife за нарушение правил сервиса. Он угрожал жизни комара.
Через несколько дней после блокировки автор аккаунта завел новый профиль и опубликовал скриншот твита, за который его заблокировали. В твите была фотография мертвого комара с подписью: «Ублюдок! Когда тебе надоест кусать меня, пока я пытаюсь расслабиться и посмотреть телевизор? Умри! (На самом деле, ты уже мертв)».
蚊を殺害したら前のアカウントが永久凍結されました、これは違反行為でしょうか？— Sice (@DaydreamMatcha) August 26, 2017
Twitterは徳川綱吉ですか？ pic.twitter.com/bNh4pI8pTb
В сообщении от твиттера говорилось, что @nemuismywife написал «сообщение, содержащее угрозу». Нарушение было настолько тяжким, что аккаунт был удален без возможности восстановления.
Вероятно, решение о блокировке принимал не человек (он бы увидел фото комара), а робот-модератор. Twitter пока не отреагировал на жалобы пользователя.
Фото в анонсе: Chansom Pantip / Shutterstock.com