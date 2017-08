Сестра Принса рассказала про любимый цвет музыканта. И это не фиолетовый!

Фиолетовый — цвет Принса, это всем известно. В 1984 году музыкант снялся в фильме «Purple Rain» («Пурпурный дождь»); так же назывался его альбом с саундтреком к фильму. Некоторые инструменты Принса были выкрашены в фиолетовый; в августе 2017 года институт Pantone назвал оттенок фиолетового в честь музыканта.

Prince Performs «Purple Rain» During Downpour | Super Bowl XLI Halftime Show | NFL NFL

Но оказалось, что любимым цветом музыканта был оранжевый! Об этом газете Evening Standard сообщила сестра музыканта Тайка Нельсон.

Рассказывая о выставке My Name Is Prince, которая откроется в октябре в Лондоне, Нельсон заметила, что особенное значение среди экспонатов для нее имеет оранжевая гитара Принса Orange Cloud. «Это странно, потому что люди всегда ассоциируют с ним пурпурный цвет, но на самом деле его любимым цветом был оранжевый», — заявила она.