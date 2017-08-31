«Похоже, вы единственный оптимист в России»: пользователи издеваются над сайтом с рейтингом имен
Сайт popname.ru, существующий с 2012 года, предлагает пользователям простой сервис: узнать, насколько популярно в России то или иное имя.
Со временем пользователи нашли новое применение этому сайту. Они обнаружили, что если ввести не имя, а случайное слово, сервис ответит: «Извините, но похоже, что Вы единственный… в России».
В конце августа в соцсетях прошел небольшой флешмоб: пользователи вводят на сайте слова и фразы, характеризующие их самих, и радуются тому, что они такие одни.
Я существую! pic.twitter.com/kxKO3ZDXkI— Плюшевый (@vedmezhe) August 29, 2017
Хм.. pic.twitter.com/KI0R3cAE6r— тьфунатебя ¯\_(ツ)_/¯ (@Yuri_go_on) August 29, 2017
https://t.co/q8zGngU7Ue pic.twitter.com/Ou0YmTNFdS— Дед Сазан (@photovo) August 27, 2017
Так и знал pic.twitter.com/q50leYZIJk— Afonasiy (@capmale) August 27, 2017
Крякаю pic.twitter.com/KvtJnRwF7O— Сехунтамон 🌸 (@_bringmesweets_) August 27, 2017
August 29, 2017
Ну я всегда догадывался! http://popname.ruОпубликовано Gregor Dudash 30 августа 2017 г.