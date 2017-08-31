«Похоже, вы единственный оптимист в России»: пользователи издеваются над сайтом с рейтингом имен

Сайт popname.ru, существующий с 2012 года, предлагает пользователям простой сервис: узнать, насколько популярно в России то или иное имя.

Со временем пользователи нашли новое применение этому сайту. Они обнаружили, что если ввести не имя, а случайное слово, сервис ответит: «Извините, но похоже, что Вы единственный… в России».

В конце августа в соцсетях прошел небольшой флешмоб: пользователи вводят на сайте слова и фразы, характеризующие их самих, и радуются тому, что они такие одни.