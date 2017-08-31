Олимпийский чемпион месяц плыл на весельной лодке по Арктике. Вот как выглядят его руки

Британский гребец и двукратный олимпийский чемпион Алекс Грегори показал, как выглядят его руки после месяца непрерывной гребли в мокрых перчатках по Северному Ледовитому океану. Вот так:

A post shared by Alex Gregory (@alexgregorygb) on Aug 30, 2017 at 4:58am PDT

Экспедиция, в которой участвовал Грегори, началась 20 июля 2017 года: его команда отправилась на весельном судне от материковой Норвегии на север, дошла до поселения Лонгйир на Шпицбергене, а затем прошла примерно столько же на юг, в сторону Исландии.

Планировалось, что экспедиция продлится полтора месяца, и гребцы доберутся до Исландии. Но 19 августа команда высадилась на удаленном норвежском острове, где из-за плохого самочувствия членов команды и поломок в судне экспедицию решили закончить досрочно. Гребцы ждут, пока их эвакуируют с острова.

Участники экспедиции побили 11 мировых рекордов из запланированных 12. А вот как они плыли:

A post shared by Alex Gregory (@alexgregorygb) on Aug 30, 2017 at 12:19pm PDT

A post shared by ThePolarRow (@thepolarrow) on Jul 24, 2017 at 3:58am PDT

A post shared by ThePolarRow (@thepolarrow) on Aug 25, 2017 at 3:06pm PDT