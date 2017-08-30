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Навальный ест «Доширак». Битва фотожаб

Meduza
14:14, 30 августа 2017

29 и 30 августа в Калужской области прошла конференция координаторов предвыборных штабов Алексея Навального в регионах «Штабикон». Фотограф Евгений Фельдман, освещающий избирательную кампанию Навального, снял политика, когда тот ел лапшу быстрого приготовления.

«Навальный не хочет есть перед своими выступлениями, а после — обед уже закончился. И он находит „Доширак“. Говорит, привык к нему во время административных арестов», — рассказал Фельдман.

Евгений Фельдман для кампании Навального

Читатели сообщества «Лентач» устроили битву фотожаб про Навального с «Дошираком». «Медуза» выбрала лучшие картинки (авторы картинок пишут абсурдные комментарии, чтобы бот «Лентача» их не удалил).

В этот материал вставлено много комментариев из «ВКонтакте». Они могут долго грузиться. Потерпите.
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