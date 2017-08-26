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Американские пограничники изъяли контрабандного тигренка. Теперь у него все хорошо

Meduza
11:42, 26 августа 2017

Пограничная служба США нашла в машине, которая въезжала из Мексики, детеныша бенгальского тигра. 18-летний американец Луи Эудоро Валенсия рассказал, что он купил тигренка в приграничном городе Тихуана за 300 долларов. Ему предъявлено обвинение в контрабанде.

Животное передали в зоопарк Сан-Диего. Ветеринары говорят, что тигренок здоров. Ему около пяти-шести недель.

Confiscated Tiger Cub Doing Well
San Diego Zoo Safari Park

Тигренок останется в зоопарке Сан-Диего до тех пор, пока власти не решат, где он будет жить.

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