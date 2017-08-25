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Москвич выдумал кафе «Жиртрест», вино Dimon и «Асад-тур», чтобы попиариться. А СМИ ему поверили!

Русская служба "Би-би-си"
14:22, 25 августа 2017
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Анатолий Аронов

«Первая Патентная Компания» / Youtube

Москвич Анатолий Аронов несколько лет выдумывает безумные кафе, туры и бренды, а затем рассказывает о них СМИ. Журналисты Аронову почему-то верят и из раза в раз рассказывают о его инициативах. И даже опрашивают экспертов и чиновников. Корреспондент «Би-би-си» Нина Назарова пообщалась с Ароновым, и выяснила, зачем он это делает.

В 2015 году СМИ сообщили, что в Москве запускается сеть передвижных кафе в эвакуаторах. За последующие два года в интернет-изданиях, газетах и на телевидении выходили материалы про:

  • «Кофе-пиг» (кофе из зерен, переваренных поросятами),
  • Corrupt Tour (туры «по местам памяти о самых скандальных коррупционерах»),
  • «Асад-тур» (в Сирию), «Сиськи-бар», кафе «Жиртрест» (для людей с массой более 100 килограммов),
  • кафе для блогеров «Одуван-Варлам»,
  • кафе ДНР и ЛНР на Донецкой и Луганской улицах Москвы,
  • «Хата-клуб» для бывших заключенных,
  • банк спермы «Ладошка»,
  • торговую марку «Диванные войска» и другие инициативы.

За ними стоял один и тот же человек — сотрудник «Первой патентной компании» Анатолий Аронов.

В мае 2017-го, после выхода расследования ФБК «Он вам не Димон», Аронов также сообщил, что итальянская компания ColleMassari собирается выпускать вино Dimon; в ColleMassari эту информацию опровергли.

Тогда же он анонсировал запуск эвтаназия-туров — поездок в Швейцарию для добровольного ухода из жизни. О турах каналу «Россия 24» рассказывал сам Аронов; он был подписан как «руководитель турфирмы». Заказать этот тур корреспонденту «Би-би-си» не удалось.

В России могут появиться эвтаназия-туры
Россия 24

До реализации дошли только две идеи, озвученные Ароновым, — бренды «Вежливые люди» и «Амур-Тимур». Причем ими занимаются независимые от Аронова предприниматели.

Новости всегда основывались на сообщениях о том, что в «Роспатент» подана заявка на регистрацию товарного знака. Людей, названных заявителями, никто не видел; комментарии в СМИ давал Анатолий Аронов, который часто представлялся президентом «Первой патентной компании».

Однако он не руководит этой фирмой; его должность называется «директор по ответам». На его пропуске в бизнес-центр, в котором расположена компания, написано: «Бизнес-центр САМОГО Аронова»; в качестве визиток он использует двухдолларовые купюры.

Аронов признался, что он выдумывает безумные компании, чтобы о них написали СМИ — и заодно упомянули «Первую патентную компанию» (на официальном сайте указано, что компания занимается «охраной и защитой прав на объекты интеллектуальной собственности»). Людей, которые в новостях фигурируют как авторы заявок, он просто выдумывает.

Генеральный директор «Первой патентной компании» Лидия Раймм заявила «Би-би-си», что методы Аронова на бизнес компании сильно не влияют: «Кто-то услышал, кто-то узнал — да, возможно, но это не решающий момент».

«А знаете, в чем преимущество мое? — вкрадчиво продолжает Аронов. — Это [заявка на патент] сколько стоит? Ноль! А вы как журналист съели и начинаете писать: „Ну нифига себе, „Первая патентная компания“, наверное, ребята серьезные“. Эта реклама сколько стоит? Ноль! А какая это реклама? Но-вост-ная! Новостная, то есть самая дорогая!» — произносит он почти в экстазе.

Русская служба "Би-би-си"

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