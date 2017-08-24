Оказывается, некоторые люди стирают нижнее белье в гостиничных чайниках 😦

Житель Сиднея по имени Гай Бломберг спросил у своих подписчиков, кипятили ли они когда-нибудь нижнее белье в чайнике. Бломберг отметил, что сам никогда так не делал, но его знакомые утверждают, что многие путешественники решают вопрос с грязным бельем именно так.

Real question: does anyone I know clean their underwear in a kettle when travelling? — Guy 'Yug' Blomberg (@YugSTAR) August 22, 2017

Подписчики не ответили на вопрос Бломберга, зато пообещали больше никогда не пользоваться чайниками в отелях. Издание Metro подтвердило, что некоторые люди и вправду стирают свое белье с помощью чайника. Журналисты нашли в китайской соцсети Weido несколько постов, в которых путешественники обсуждали этот вопрос.

По словам молекулярного биолога Хизер Хендриксон из университета Массей, кипячение убивает большинство микроорганизмов, но не все. Существуют бактерии, устойчивые к высоким температурам — они могут остаться в воде в низких концентрациях. Биолог отметила, что риск заразиться чем-то, выпив воды из чайника, в котором до этого кипятили белье, не очень велик, но подчеркнула, что все зависит от состояния здоровья владельца белья.

«Уважайте других людей и не делайте этого», — попросила Хендриксон.

Стирать белье в чайнике не только противно, но и опасно: прибор может перегреться и выйти из строя (или загореться).