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Датская полиция запретила уличному музыканту исполнять «Wonderwall» группы Oasis. Он очень плохо пел
Полиция датского города Ольборг запретила уличному музыканту исполнять песню «Wonderwall» британской рок-группы Oasis.
«Гитарист играл громко, плохо и шумно. Он звучал не как Лиам Галлахер», — отметили полицейские. Сотрудники полиции прервали выступление юноши и попросили его больше никогда не петь на улице. «То, что вы можете сыграть „Wonderwall“ еще не значит, что вы должны это делать», — заявили полицейские в своем отчете.
Как звучала песня в исполнении датчанина, неизвестно, но в оригинале она звучит вот так: