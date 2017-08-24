Датская полиция запретила уличному музыканту исполнять «Wonderwall» группы Oasis. Он очень плохо пел

Полиция датского города Ольборг запретила уличному музыканту исполнять песню «Wonderwall» британской рок-группы Oasis.

«Гитарист играл громко, плохо и шумно. Он звучал не как », — отметили полицейские. Сотрудники полиции прервали выступление юноши и попросили его больше никогда не петь на улице. «То, что вы можете сыграть „Wonderwall“ еще не значит, что вы должны это делать», — заявили полицейские в своем отчете.

Как звучала песня в исполнении датчанина, неизвестно, но в оригинале она звучит вот так: