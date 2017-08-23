«Спортмастер» подарил клиентам на день рождения ноль бонусов

Сеть магазинов «Спортмастер» разослала 22 августа клиентам, у которых в этот день был день рождения, СМС с поздравлениями. В сообщениях говорилось, что именинники получают подарок — целых 0 бонусов! Потратить полученный ноль нужно было в течение месяца.

Если бы я устроилась в спортмастер pic.twitter.com/uxzvTOaAGe — мага (@photeeva666) August 22, 2017

Коллеге бывшей Спортмастер преподнёс вот такой подарок 🤣 pic.twitter.com/We7Jy4wwv0 — jeNya (@Je_Nyan) August 22, 2017

Вот спасибо, Спортмастер, какие щедрые pic.twitter.com/AY1l0WXBuR — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 22, 2017

В середине дня «Спортмастер» объявил, что «произошла накладка» — ошибочные сообщения разослали из-за технической неполадки. Компания отправила новые СМС с корректным количеством баллов.