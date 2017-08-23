«Спортмастер» подарил клиентам на день рождения ноль бонусов
Сеть магазинов «Спортмастер» разослала 22 августа клиентам, у которых в этот день был день рождения, СМС с поздравлениями. В сообщениях говорилось, что именинники получают подарок — целых 0 бонусов! Потратить полученный ноль нужно было в течение месяца.
Если бы я устроилась в спортмастер pic.twitter.com/uxzvTOaAGe— мага (@photeeva666) August 22, 2017
Коллеге бывшей Спортмастер преподнёс вот такой подарок 🤣 pic.twitter.com/We7Jy4wwv0— jeNya (@Je_Nyan) August 22, 2017
Люблю спортмастер pic.twitter.com/j7dmtlvLZp— Murad Efendiev (@muradefendiev) August 22, 2017
#спортмастер суров pic.twitter.com/Ktn0vOWCy5— Кирилл (@BuLLet_inU_Head) August 22, 2017
Вот спасибо, Спортмастер, какие щедрые pic.twitter.com/AY1l0WXBuR— Руслан Левиев (@RuslanLeviev) August 22, 2017
Спасибо @ru_sportmaster , невиданная щедрость, я тронут. pic.twitter.com/lLCFERe760— meme inspector (@ceocraft) August 22, 2017
#Спортмастер очень смешно поздравляет) pic.twitter.com/64nopQyHjG— Ксюша (@infaks) August 22, 2017
В середине дня «Спортмастер» объявил, что «произошла накладка» — ошибочные сообщения разослали из-за технической неполадки. Компания отправила новые СМС с корректным количеством баллов.
Справедливости ради) pic.twitter.com/HQyCkrMF5i— Ксюша (@infaks) August 22, 2017
Фото в анонсе: Gennady Grechishkin / Shutterstock.com