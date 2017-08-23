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«Спортмастер» подарил клиентам на день рождения ноль бонусов

Meduza
10:32, 23 августа 2017

Сеть магазинов «Спортмастер» разослала 22 августа клиентам, у которых в этот день был день рождения, СМС с поздравлениями. В сообщениях говорилось, что именинники получают подарок — целых 0 бонусов! Потратить полученный ноль нужно было в течение месяца.

В середине дня «Спортмастер» объявил, что «произошла накладка» — ошибочные сообщения разослали из-за технической неполадки. Компания отправила новые СМС с корректным количеством баллов.

Фото в анонсе: Gennady Grechishkin / Shutterstock.com

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Фото в анонсе: Gennady Grechishkin / Shutterstock.com

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