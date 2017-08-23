Пожарные спасли поросят с горящей фермы. И съели их

Британские фермеры отблагодарили пожарных из графства Уилтшир колбасками из свиней, которых спасатели вытащили из огня.

Пожар произошел на ферме в городе Пеуси еще в феврале 2017 года — на территории хозяйства загорелось 60 тонн сена. Пожарные смогли спасти 18 поросят и двух свиней.

Спустя полгода хозяйка фермы Рэйчел Риверс сделала колбаски из подросших животных. «Я уверена, вегетарианцам это очень сильно не понравится», — заявила Риверс.

Зато пожарным угощение понравилось. Они назвали колбаски «фантастическими» и порекомендовали их на своей странице в фейсбуке (позже пост удалили).

«Мы ферма, и это то, что мы делаем. Вы не можете держать их в качестве домашних питомцев», — сообщила Риверс. Пресс-служба пожарной станции Уилтшира также поблагодарила фермеров за щедрость.