шапито

Золотистый ретривер увидел ролик с белкой. И не может оторваться

Meduza
15:56, 19 августа 2017

Золотистый ретривер по имени Харпер, живущий в США, увидел на айпаде видео про белку. И ролик собаке явно понравился: она беззвучно стоит, обхватив планшет лапами, и следит за приключениями грызуна. (Кстати, вот это видео, можете показать своим питомцам).

Белки — не единственное увлечение Харпер. Еще ей нравится смотреть видео с другими собаками.

Харпер живет вместе с двумя другими золотистыми ретриверами — Тедди и Софи. Их, по-видимому, видео про белок и собак не впечатляют.

Но Харпер не одинока! Золотистый ретривер Норман из Нью-Йорка тоже любит смотреть видео с белками.

A post shared by norman (@norm_meets_world) on

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