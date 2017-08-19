Золотистый ретривер увидел ролик с белкой. И не может оторваться

Золотистый ретривер по имени Харпер, живущий в США, увидел на айпаде видео про белку. И ролик собаке явно понравился: она беззвучно стоит, обхватив планшет лапами, и следит за приключениями грызуна. (Кстати, вот это видео, можете показать своим питомцам).

A post shared by Goldens Teddy, Harper, Sophie🐶 (@hoosierfavoritegoldens) on Aug 10, 2017 at 6:46am PDT

Белки — не единственное увлечение Харпер. Еще ей нравится смотреть видео с другими собаками.

A post shared by Goldens Teddy, Harper, Sophie🐶 (@hoosierfavoritegoldens) on Aug 8, 2017 at 7:20pm PDT

Харпер живет вместе с двумя другими золотистыми ретриверами — Тедди и Софи. Их, по-видимому, видео про белок и собак не впечатляют.

A post shared by Goldens Teddy, Harper, Sophie🐶 (@hoosierfavoritegoldens) on Aug 4, 2017 at 11:47am PDT

A post shared by Goldens Teddy, Harper, Sophie🐶 (@hoosierfavoritegoldens) on Aug 2, 2017 at 9:06am PDT

Но Харпер не одинока! Золотистый ретривер Норман из Нью-Йорка тоже любит смотреть видео с белками.