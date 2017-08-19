шапито
Золотистый ретривер увидел ролик с белкой. И не может оторваться
Золотистый ретривер по имени Харпер, живущий в США, увидел на айпаде видео про белку. И ролик собаке явно понравился: она беззвучно стоит, обхватив планшет лапами, и следит за приключениями грызуна. (Кстати, вот это видео, можете показать своим питомцам).
Белки — не единственное увлечение Харпер. Еще ей нравится смотреть видео с другими собаками.
Харпер живет вместе с двумя другими золотистыми ретриверами — Тедди и Софи. Их, по-видимому, видео про белок и собак не впечатляют.
Но Харпер не одинока! Золотистый ретривер Норман из Нью-Йорка тоже любит смотреть видео с белками.