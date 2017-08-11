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Ты — депутат: запретительная игра от Znak.com

Znak.com
10:16, 11 августа 2017

Издание Znak.com выпустило небольшую игру, в которой читатель может почувствовать себя депутатом — и предложить какой-нибудь запрет. Пользователю нужно ввести только свое имя, а что именно он будет запрещать, решит сама игра.

Картинки с запретами, которыми можно поделиться в соцсетях, пародируют одно из крупных СМИ: от «Комсомольской правды», «Коммерсанта» и ТАССа до «Медузы» и самого Znak.com.

В игру также можно загрузить свою фотографию — она появится на картинке.

Как это прекрасно, когда ты можешь запретить все, что угодно!

Znak.com

Фото в анонсе: Владимир Федоренко / Sputnik / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Владимир Федоренко / Sputnik / Scanpix / LETA

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