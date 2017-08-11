Охотники за снежным человеком наткнулись на язычника в шкурах. Он закидал их камнями и убежал

В начале августа участники сообщества Bigfoot 911, которые считают, что в Северной Каролине живет , отправились в очередную экспедицию. В ночь на 6 августа в лесу в округе Макдауэлл они встретили непонятное существо, передвигающееся на двух ногах и покрытое мехом. Как рассказал один из участников Bigfoot 911, на лице существа не было волосяного покрова, и оно было черным. Когда искатели попытались догнать его, оно начало бросать в них камни, а затем убежало в лес.

9 августа с изданием McDowell News связался 36-летний житель штата Миннесота по имени Гавейн МакГрегор. Мужчина утверждал, что именно его видели люди из Bigfoot 911. По словам МакГрегора, он выполнял в лесу шаманский ритуал. «Для меня это ничем не отличается от посещения церкви по воскресеньям», — заявил мужчина.

МакГрегор сообщил журналистам, что поклоняется шумеро-аккадскому богу Энкиду. Американец ведет блог, посвященный шумеро-аккадской мифологии. Судя по описанию Энкиду в блоге МакГрегора, шумерский бог очень похож на снежного человека: у него высокий рост и мощное тело, покрытое густыми волосами.

Как рассказал МакГрегор, он проводит шаманские ритуалы, чтобы связаться с Энкиду. Во время ритуала он надевает костюм, сшитый из шкур животных, и читает молитвы. МакГрегор утверждает, что уже встречался со снежным человеком.

Gawain MacGregor

Также мужчина добавил, что не пугал участников Bigfoot 911 и не бросался в них камнями.

«Если вы увидите снежного человека — не стреляйте в него, так как скорее всего вы раните смешливого человека в костюме гориллы, который не хотел причинить вам вреда», — заявили в полиции штата Южная Каролина после инцидента.