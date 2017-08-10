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В Антарктике нашли 106-летний пирог. Выглядит съедобным

Коммерсант
14:20, 10 августа 2017

Ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики нашли 106-летний пирог в хижине на мысу Адэр. Фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers, завернутый в бумагу, находился в оловянной коробке.

По словам сотрудников фонда, коробка была в плохом состоянии, но сам десерт выглядел и пах «почти съедобно». Ученые считают, что кекс был частью провизии Северной партии экспедиции «Терра Нова» — ее участники жили на мысу Адэр.

Ранее в этом же месте фонд нашел картину исследователя Эдварда Уилсона, погибшего в 1912 году во время похода Южной партии «Терра Новы» на Южный полюс. Набросок сохранился за счет пингвиньего гуано.

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