В Антарктике нашли 106-летний пирог. Выглядит съедобным

Ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики нашли 106-летний пирог в хижине на мысу Адэр. Фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers, завернутый в бумагу, находился в оловянной коробке.

No doubt this will spark debate about who likes fruit cake...@InspireExplore conservators find 106 yr old fruit cake in hut in #antarctica pic.twitter.com/2RdvgTJ8BB — Antarctic Heritage (@InspireExplore) August 10, 2017

По словам сотрудников фонда, коробка была в плохом состоянии, но сам десерт выглядел и пах «почти съедобно». Ученые считают, что кекс был частью провизии Северной партии экспедиции «Терра Нова» — ее участники жили на мысу Адэр.

Ранее в этом же месте фонд нашел картину исследователя Эдварда Уилсона, погибшего в 1912 году во время похода Южной партии «Терра Новы» на Южный полюс. Набросок сохранился за счет пингвиньего гуано.