«Удаляешь все аккаунты»: мем о вещах, от которых не скрыться даже в глухой деревне
Комик Денис Чужой рассказал о спаме от магазина одежды, который может найти вас, даже если вы удалитесь из соцсетей, выбросите телефон и уедете жить в деревню.
— Удаляешь все аккаунты— Денис Чужой (@fe_city_boy) August 8, 2017
— Выбрасываешь телефон
— Уезжаешь жить в деревню
— Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо
— 70% SALE В LAMODA
Шутка оказалась близка многим: теперь в твиттере вспоминают, от каких еще вещей невозможно скрыться. В их числе — спойлеры баттлов и сериалов, уведомления соцсетей и письма от Алексея Навального.
Удаляешь все аккаунты— certified badass (@okay_awesome) August 9, 2017
Выбрасываешь телефон
Уезжаешь жить в деревню
Почтальон приносит письмо
Открываешь его, а там "Оксимирон проиграл"
—Удаляешь все аккаунты— Юра Антонов (@Bane13169) August 8, 2017
—Выбрасываешь телефон
—Уезжаешь жить в деревню
—Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо
—ГНОЙНЫЙ OXXXYMIRON 5-0
— Удаляешь все аккаунты— Ilya Marble (@IlyaMarble) August 8, 2017
— Уезжаешь жить в деревню
— Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо
— Теперь вы общаетесь и в Messenger.
— Удаляешь все аккаунты— 雨の王女 (@mooninyourhands) August 9, 2017
— Уезжаешь жить в деревню
— Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо
— hdkwpwvrn запустил(-а) прямой эфир
—Удаляешь все аккаунты— Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) August 8, 2017
—Выбрасываешь телефон
—Уезжаешь жить в деревню
—Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо
—СПОЙЛЕРЫ ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ
—Удаляешь все аккаунты— Re🅱️ (@Revilokio) August 9, 2017
—Выбрасываешь телефон
—Уезжаешь в деревню
—Почтальон приносит письмо
—ПРОБЛЕМЫ С ДОСТУПОМ К ДЖОЙ КАЗИНО
—Удаляешь все аккаунты— Grumpy Zareckiy (@shaikhulud) August 9, 2017
—Выбрасываешь телефон
—Уезжаешь в деревню
—Почтальон приносит письмо "Maxim, 5 приглашений ожидают Вас в LinkedIn."
— Удаляешь все аккаунты— кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) August 9, 2017
— Выбрасываешь телефоны
— Уезжаешь в деревню
— Почтальон приносит письмо
— Привет, это Навальный. Приходи на митинг!
К вечеру 9 августа мем уже начал надоедать некоторым пользователям. Они уверены, что уже сама шутка про «удаляешь все аккаунты» сможет достать их в глухой деревне.
—Удаляешь все аккаунты— Сергей Алексеев (@alesterre) August 9, 2017
—Выбрасываешь телефон
—Уезжаешь жить в деревню
—Почтальон приносит тебе письмо
—Открываешь его, а там: «Удаляешь все…
— Удаляешь все аккаунты— Дон Паблос (@shandrydan) August 9, 2017
— Выбрасываешь телефон
— Уезжаешь жить в деревню
— Почтальон приносит письмо
—С шуткой про отъезд в деревню и письмо
— Удаляешь все аккаунты— Ирка (@irkakozlova) August 9, 2017
— Выбрасываешь телефон
— Уезжаешь жить в деревню
— Почтальон приносит тебе письмо
— А ОНО НЕ ТЕБЕ, КОМУ ТЫ НУЖЕН
Кадр в анонсе: Союзмультфильм / YouTube