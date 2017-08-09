«Удаляешь все аккаунты»: мем о вещах, от которых не скрыться даже в глухой деревне

Комик Денис Чужой рассказал о спаме от магазина одежды, который может найти вас, даже если вы удалитесь из соцсетей, выбросите телефон и уедете жить в деревню.

— Удаляешь все аккаунты

— Выбрасываешь телефон

— Уезжаешь жить в деревню

— Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо

— 70% SALE В LAMODA — Денис Чужой (@fe_city_boy) August 8, 2017

Шутка оказалась близка многим: теперь в твиттере вспоминают, от каких еще вещей невозможно скрыться. В их числе — спойлеры баттлов и сериалов, уведомления соцсетей и письма от Алексея Навального.

Удаляешь все аккаунты

Выбрасываешь телефон

Уезжаешь жить в деревню

Почтальон приносит письмо

Открываешь его, а там "Оксимирон проиграл" — certified badass (@okay_awesome) August 9, 2017

—Удаляешь все аккаунты

—Выбрасываешь телефон

—Уезжаешь жить в деревню

—Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо

—ГНОЙНЫЙ OXXXYMIRON 5-0 — Юра Антонов (@Bane13169) August 8, 2017

— Удаляешь все аккаунты

— Уезжаешь жить в деревню

— Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо

— Теперь вы общаетесь и в Messenger. — Ilya Marble (@IlyaMarble) August 8, 2017

— Удаляешь все аккаунты

— Уезжаешь жить в деревню

— Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо

— hdkwpwvrn запустил(-а) прямой эфир — 雨の王女 (@mooninyourhands) August 9, 2017

—Удаляешь все аккаунты

—Выбрасываешь телефон

—Уезжаешь жить в деревню

—Зимней ночью почтальон приносит тебе письмо

—СПОЙЛЕРЫ ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ — Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) August 8, 2017

—Удаляешь все аккаунты

—Выбрасываешь телефон

—Уезжаешь в деревню

—Почтальон приносит письмо

—ПРОБЛЕМЫ С ДОСТУПОМ К ДЖОЙ КАЗИНО — Re🅱️ (@Revilokio) August 9, 2017

—Удаляешь все аккаунты

—Выбрасываешь телефон

—Уезжаешь в деревню

—Почтальон приносит письмо "Maxim, 5 приглашений ожидают Вас в LinkedIn." — Grumpy Zareckiy (@shaikhulud) August 9, 2017

— Удаляешь все аккаунты

— Выбрасываешь телефоны

— Уезжаешь в деревню

— Почтальон приносит письмо

— Привет, это Навальный. Приходи на митинг! — кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) August 9, 2017

К вечеру 9 августа мем уже начал надоедать некоторым пользователям. Они уверены, что уже сама шутка про «удаляешь все аккаунты» сможет достать их в глухой деревне.

—Удаляешь все аккаунты

—Выбрасываешь телефон

—Уезжаешь жить в деревню

—Почтальон приносит тебе письмо

—Открываешь его, а там: «Удаляешь все… — Сергей Алексеев (@alesterre) August 9, 2017

— Удаляешь все аккаунты

— Выбрасываешь телефон

— Уезжаешь жить в деревню

— Почтальон приносит письмо

—С шуткой про отъезд в деревню и письмо — Дон Паблос (@shandrydan) August 9, 2017