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«Удаляешь все аккаунты»: мем о вещах, от которых не скрыться даже в глухой деревне

Meduza
16:46, 9 августа 2017

Комик Денис Чужой рассказал о спаме от магазина одежды, который может найти вас, даже если вы удалитесь из соцсетей, выбросите телефон и уедете жить в деревню.

Шутка оказалась близка многим: теперь в твиттере вспоминают, от каких еще вещей невозможно скрыться. В их числе — спойлеры баттлов и сериалов, уведомления соцсетей и письма от Алексея Навального.

К вечеру 9 августа мем уже начал надоедать некоторым пользователям. Они уверены, что уже сама шутка про «удаляешь все аккаунты» сможет достать их в глухой деревне.

Кадр в анонсе: Союзмультфильм / YouTube

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Кадр в анонсе: Союзмультфильм / YouTube

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