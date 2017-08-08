На ютьюбе выложили ролик в поддержку программы «Моя улица». Видео раскритиковал Навальный. Ролик удалили

На YouTube опубликовали ролик в поддержку программы мэрии Москвы «Моя улица». Видео появилось 7 августа в канале TheNemnastia, у которого чуть больше 13 тысяч подписчиков. Канал принадлежит 20-летней жительнице Волгограда Анастасии Немченковой.

В ролике дорожные работы на улицах Москвы выполняют малоодетые девушки. Кадры с девушками перемежаются цитатами мэра города Сергея Собянина о программе благоустройства. Создатели ролика вдохновлялись клипом 2003 года на песню Бенни Бенасси «Satisfaction».

В конце ролика показано, как «Москва стоит» превращается в хэштег #Москвастроит Чтобы было #красиво.

Видео получило широкую огласку после того, как утром 8 августа на него обратил внимание Алексей Навальный, написавший в своем твиттере, что это — «ролик, снятый собянинскими пиарщиками в ответ на всеобщее возмущение бесконечной и бестолковой стройкой».

Навальный также объявил, что причастные к появлению ролика покупают просмотры.

Ещё и просмотры покупают. 65 тысяч просмотров, один лайк, три безлайка. ага, конечно, верим. Жулики pic.twitter.com/HeNuV8jGHO — Alexey Navalny (@navalny) August 8, 2017

Менее чем за сутки после публикации видео о программе «Моя улица» в Москве, выложенное в канале TheNemnastia, набрало около 100 тысяч просмотров. У самого популярного ролика в этом канале — «Стоит ли уходить после 9 класса? | Школа vs колледж» — 243 тысячи просмотров.

Вскоре после полудня видео о «Моей улице» было удалено с YouTube. Ролик доступен на одной из страниц в соцсети «ВКонтакте».