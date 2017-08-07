В Кемерово БТР на перекрестке переехал легковушку

В Кемерово бронетранспортер на перекрестке наехал на легковой автомобиль. Авария произошла около 8 утра (4:00 мск) 7 августа на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной.

Очевидцы рассказывают, что машина Kia Ceed двигалась на зеленый сигнал светофора, когда справа на нее наехал БТР. Перед бронетранспортером перекресток проехал УАЗ с включенной мигалкой и сиреной, поэтому остальные машины остановились перед светофором.

По предварительной информации, никто не пострадал. Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.