95 процентов людей не могут решить эту задачу про яблоки и бананы. И вы тоже не сможете (и мы)
Наверняка вам попадались задачи из серии «95% людей не могут решить эту задачу». Как правило, вы легко ее решаете, и ваше настроение улучшается. Возможно, вы даже расшарите решение в соцсети.
На первый взгляд, эта задача такая же.
На самом деле нет. Это чья-то изящная шутка. Как пишет математик Элон Эмит, решить эту задачу не сможет ни 95% людей, ни 99,999995%, включая математиков, которые не являются специалистами в теории чисел.
Следующее уравнение в своей работе 2014 года анализировали математики Эндрю Бреммер из Аризонского университета и Аллан Маклиод из Университета Западной Шотландии.
Ученые нашли решения для разных N от 4 до 200. Так вот, минимальные целые и положительные a, b, с для N = 4 состоят из 79-81 цифр:
К задаче можно подобрать и другие решения, но они еще длиннее. Решить эту задачу простым перебором при таком количестве цифр в переменных невозможно, отмечает Элон Эмит.
Мы попробовали сделать это в бесплатной версии математического сервиса Wolfram Alpha. Предсказуемо ничего не вышло.
А если подставить вышеупомянутые длиннющие числа в формулу, то действительно получится 4. Мы проверили.