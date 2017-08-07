95 процентов людей не могут решить эту задачу про яблоки и бананы. И вы тоже не сможете (и мы)

Наверняка вам попадались задачи из серии «95% людей не могут решить эту задачу». Как правило, вы легко ее решаете, и ваше настроение улучшается. Возможно, вы даже расшарите решение в соцсети.

На первый взгляд, эта задача такая же.

Найдите положительные целые значения для яблока, банана и ананаса

На самом деле нет. Это чья-то изящная шутка. Как пишет математик Элон Эмит, решить эту задачу не сможет ни 95% людей, ни 99,999995%, включая математиков, которые не являются специалистами в теории чисел.

Следующее уравнение в своей работе 2014 года анализировали математики Эндрю Бреммер из Аризонского университета и Аллан Маклиод из Университета Западной Шотландии.

Ученые нашли решения для разных N от 4 до 200. Так вот, минимальные целые и положительные a, b, с для N = 4 состоят из 79-81 цифр:

a = 154476802108746166441951315019919837485664325669565431700026634898253202035277999

b = 36875131794129999827197811565225474825492979968971970996283137471637224634055579

c = 4373612677928697257861252602371390152816537558161613618621437993378423467772036

К задаче можно подобрать и другие решения, но они еще длиннее. Решить эту задачу простым перебором при таком количестве цифр в переменных невозможно, отмечает Элон Эмит.

Мы попробовали сделать это в бесплатной версии математического сервиса Wolfram Alpha. Предсказуемо ничего не вышло.

А если подставить вышеупомянутые длиннющие числа в формулу, то действительно получится 4. Мы проверили.