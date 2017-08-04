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В наборе эмодзи может появиться унылая какашка 💩

The Verge
16:53, 4 августа 2017

Консорциум Unicode опубликовал список из 67 эмодзи, которые рекомендуется включить в 11-ю версию стандарта. Среди них есть какашка с грустным лицом!

Кроме нее, в списке супергерой и суперзлодей, лама, енот, кенгуру, гиппопотам, попугай, манго, солонка, компас, чашка Петри, плюшевый мишка и другие животные, растения и предметы.

Также среди предложений — модификаторы, позволяющие добавить другим эмодзи рыжие и кудрявые волосы, седину или лысину.

Это предварительный список кандидатов на включение в Unicode 11; их рекомендовал подкомитет консорциума по эмодзи. Финальный список будет представлен в конце 2017 года.

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