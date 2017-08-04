Они повторяются! Журналист купил тысячу печенек с предсказаниями и внимательно их изучил

Журналист издания FiveThirtyEight Уолт Хайки потратил месяц на материал про печенье с предсказаниями. Ему было интересно узнать, насколько уникальны надписи на вложенных в печеньки бумажках, что на них чаще всего пишут и насколько хороши написанные на тех же бумажках «счастливые числа». «Медуза» рассказывает, что удалось выяснить Хайки.

Компания, которая продает оптом печенье с предсказаниями, поставляет их в коробках по 350 штук. Журналист Уолт Хайки заказал три такие коробки — и через неделю в редакции FiveThirtyEight оказалась гора печенья; каждая печенька была завернула в отдельную упаковку.

Всю следующую неделю журналист обрабатывал поступившие данные: он достал все бумажки с предсказаниями, разложил их по категориям и по алфавиту, а также оцифровал их. И выяснил, что поставщик обманул: вместо 1050 печенек приехало только 1035.

sometimes you gotta do it the hard way



We Analyzed 1,000 Fortune Cookies To Unlock Their Secretshttps://t.co/nIAhpYsH91 pic.twitter.com/H7sTEtcIWO — Walter Hickey (@WaltHickey) August 3, 2017

Каждая бумажка содержала три элемента: «предсказание», «счастливые числа» и слово или фразу на севернокитайском языке с переводом. В тысяче изученных печенек оказалось 676 уникальных предсказаний, 556 уникальных комбинаций «счастливых чисел» и всего 173 разных слова и фразы на китайском.

Хайки выяснил, что из тысячи печенек с предсказаниями человек выучит севернокитайский на уровне двухлетнего ребенка; он узнает 124 существительных и по два десятка глаголов и прилагательных. В основном слова связаны с едой: «Вы не сможете вести особенно проницательные беседы. С 21 глаголом в вашем распоряжении — по большей части связанных с занятиями, едой и болезнями — вы сможете поесть, найти доктора и роликовые коньки. На бумажках много усилителей и модификаторов; благодаря 21 прилагательному в вашем арсенале вы сможете заказать еду дешевую, вкусную или даже синюю».

Несмотря на то, что кондитерские изделия называются «печеньками с предсказаниями», именно предсказаний на бумажках оказалось меньшинство — всего 22,3% (в остальных это просто красивая фраза, не имеющая отношения к будущему). В половине всех надписей содержится обращение «ты». Чаще всего — в 10% случаев — «предсказания» посвящены успеху и счастью; следующими по регулярности идут работа и образование (8,1 процента) и интеллект и креативность (7,6 процента).

Cookie whisperer @WaltHickey analyzed a thousand fortune cookies because he is an insane human being. https://t.co/moySFnsGgp pic.twitter.com/OUrHc9PvVJ — Kim Bhasin (@KimBhasin) August 3, 2017

В текстах «предсказаний» очень часто появляются позитивные слова — «хороший», «жизнь», «иди», «никогда», «делай» и «всегда». Иногда среди них можно встретить банальные «мудрости» вроде «Все согласны, что вы лучше всех», «Гениальность — это 1% вдохновения и 99% усердия» и «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».

Самые необычные результаты оказались у «счастливых чисел». Чтобы проверить, действительно ли они такие счастливые, журналист взял все результаты розыгрыша американской лотереи с 1997 по 2017 годы, и сравнил выигрышные комбинации с наборами чисел из печенек. Хайки исходил из того, что на каждый из 2043 розыгрышей лотереи игрок бы покупал по одному билету на каждую комбинацию, попавшуюся в печенье (включая повторяющиеся).

Получилось, что за 20 лет игрок бы потратил на билеты 4,2 миллиона долларов. При этом он бы суммарно заработал 4,4 миллиона. Это отличный результат: играй он случайными наборами чисел, он бы потерял 2,5 миллиона долларов.

Журналист отметил, что столь высокий потенциальный выигрыш оказался возможен благодаря нескольким выигрышам по миллиону долларов с комбинацией 19, 30, 55, 18, 53, 21. Он предполагает, что эти числа могли добавить на бумажки с предсказаниями как раз потому, что они победили в Powerball.