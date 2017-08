Вижу новости, что Мэрилин Мэнсон оскорбил Москву в Киеве. Что произошло?

Вечером 2 августа, впервые за пять лет, в Киеве выступил Мэрилин Мэнсон. Перед тем, как исполнить песню «This is the New Shit», он крикнул со сцены: «Kiev! Now I donʼt want to be political, but you just made Moscow sound like your bitch». Корреспондент украинской «Комсомольской правды», присутствовавшая на концерте, решила, что музыкант говорил о себе: «Я стараюсь держаться подальше от политики, но вот же мы суки! Приехали к вам прямиком из Москвы!»

Днем 3 августа тему подхватили российские СМИ. Они ориентировались на видео, где слышны слова Мэнсона, и перевели их так: «Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать как сучку!»

Вот какие заголовки были у новостей про Мэнсона:

Из упомянутых СМИ только «Московский комсомолец» предположил, что Мэнсон имел в виду не российско-украинские отношения, а активность фанатов на концерте. Судя по всему, именно так и было: музыкант выступал в Москве всего за два дня до этого — 31 июля, — а его слова в цензурном переводе будут звучать так:

«Киев!» (Громкие крики фанатов). «Не хочу лезть в политику, но Москва по сравнению с вами — щенки».