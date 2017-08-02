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Дэвид Бэкхем выложил в инстаграм спойлеры «Игры престолов». Теперь его все ненавидят

Meduza
10:17, 2 августа 2017

Поклонники возненавидели Дэвида Бэкхема после того, как он несколько недель подряд выкладывал в «Истории» спойлеры «Игры престолов». Дело в том, что Бэкхем живет в США и смотрит новые серии в день их выхода — по воскресеньям. В Великобритании и других странах эпизоды выходят по понедельникам.

«Дэвид Бэкхем, должно быть, издевается»

«Мне очень нравился Дэвид Бэкхем, пока он не начал выкладывать в инстаграм кадры из новых серий „Игры престолов“», — написала жительница Великобритании Энни Корбетт. С ней согласны и другие пользователи твиттера.

«Прошу прощения, почему Дэвид Бэкхем думает, что постить спойлеры „Игры престолов“ в своем инстаграме — это приемлемо? Боже, я просто в ярости»
«Хватит с меня Дэвида Бэкхема…выкладывает спойлеры „Игры престолов“ в „Истории“ в инстаграме. Ты что, придуриваешься, чувак?»
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