Дэвид Бэкхем выложил в инстаграм спойлеры «Игры престолов». Теперь его все ненавидят

Поклонники возненавидели Дэвида Бэкхема после того, как он несколько недель подряд выкладывал в «Истории» спойлеры «Игры престолов». Дело в том, что Бэкхем живет в США и смотрит новые серии в день их выхода — по воскресеньям. В Великобритании и других странах эпизоды выходят по понедельникам.

david beckham has got to be kidding me pic.twitter.com/0eoHTq0WLN — ellen (@stcrkgaryen) July 31, 2017

«Мне очень нравился Дэвид Бэкхем, пока он не начал выкладывать в инстаграм кадры из новых серий „Игры престолов“», — написала жительница Великобритании Энни Корбетт. С ней согласны и другие пользователи твиттера.

excuse me why does david beckham think it's acceptable to put game of thrones spoilers all over his insta story omg am pure fumin — aislinn (@g0_sl0w) July 31, 2017