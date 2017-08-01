«Барон Мюнхаузен и темная башня»: идеальный трейлер экранизации романов Стивена Кинга

Автор канала super_vhs Дмитрий Охотников смонтировал трейлер к фильму «Темная башня» (экранизации одноименного цикла романов Стивена Кинга) из кадров советского мультфильма «Приключения Мюнхаузена». Стрелком, естественно, стал сам барон — и автор ролика доволен своим выбором: «Я нашел идеального актера на роль Стрелка. Клянусь своей треуголкой!»

БАРОН МЮНХАУЗЕН И ТЁМНАЯ БАШНЯ | SUPER_VHS МЭШАП super_vhs

Настоящая «Темная башня» с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи выйдет в России 3 августа.