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«Барон Мюнхаузен и темная башня»: идеальный трейлер экранизации романов Стивена Кинга

Meduza
11:49, 1 августа 2017

Автор канала super_vhs Дмитрий Охотников смонтировал трейлер к фильму «Темная башня» (экранизации одноименного цикла романов Стивена Кинга) из кадров советского мультфильма «Приключения Мюнхаузена». Стрелком, естественно, стал сам барон — и автор ролика доволен своим выбором: «Я нашел идеального актера на роль Стрелка. Клянусь своей треуголкой!»

БАРОН МЮНХАУЗЕН И ТЁМНАЯ БАШНЯ | SUPER_VHS МЭШАП
super_vhs

Настоящая «Темная башня» с Идрисом Эльбой и Мэтью Макконахи выйдет в России 3 августа.

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