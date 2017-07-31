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Испанский футболист забил красивый гол с середины поля. В свои ворота
Защитник испанского футбольного клуба «Эйбар» Хосе Анхель забил очень красивый автогол на товарищеском матче с немецким «Шальке 04». Получив мяч на середине поля, он решил сделать передачу вратарю, но перестарался.
Это оказался единственный гол в матче: «Шальке» победил 1:0.
Автогол Анхеля теперь называют претендентом на худший за все время. Но у него есть серьезный соперник: 29 июля полузащитник «Интера» Жоффрей Кондогбья тоже отправил мяч в свои ворота с середины поля. Несмотря на это, «Интер» выиграл у «Челси» со счетом 2:1.
World class own goal from Kondogbia pic.twitter.com/PHbUgByhnM— Serie A English (@SerieA_English) 29 July 2017