Сайт федеральной службы судебных приставов отключили за неуплату

Обновлено: в районе 10:30 по московскому времени работа сайта была восстановлена.

Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) утром 28 июля перестал работать. Вместо него пользователи видели заглушку регистратора доменных имен Ru-Center с сообщением, что срок регистрации домена закончился.

Очевидно, федеральная служба вовремя не оплатила домен. Однако это не означает, что любой желающий сможет присвоить себе адрес ФССП. До 28 августа он продолжит принадлежать службе; если ведомство оплатит его в этот срок, работа сайта восстановится. После 28 августа домен сможет выкупить кто угодно.

Как сообщает Znak.com, в ФССП пообещали восстановить работу сайта в ближайшее время.