Американец ограбил банк с помощью пальца, разделся догола и побежал по улице, разбрасывая деньги

Во Флориде арестовали 25-летнего Александра Спирбера за ограбление банка. Ему удалось вынести из финансовой организации 4,7 тысячи долларов.

Спирбер подъехал к банку в городе Форт-Лодердейл на машине, зашел в здание и заявил, что у него есть пистолет (на самом деле он наставил на кассира указательный палец левой руки). Кассир, опасаясь за свою жизнь, выдал мужчине сумку с деньгами.

В сумке также находилась капсула с краской, которая взорвалась и окрасила руку и одежду грабителя. После этого он разделся догола и побежал по улице, разбрасывая украденные купюры.

Suspected Bank Robber Runs Naked in Fort Lauderdale WTF Florida?

После того, как Спирбера задержали сотрудники ФБР, он заявил, что хотел стать комиком. По его словам, он проснулся и решил, что ему нужно ограбить банк, а затем побежать голым по улице, разбрасывая украденные деньги, чтобы таким образом начать карьеру.

Спирберу предъявили обвинение в ограблении банка. Если его признают виновным, ему грозит от 10 лет заключения.