«Скачали форму на каком-то сайте». В ЛДПР объяснили, почему кандидаты отчитались о расходах на «девок румяных»

В ЛДПР заявили, что строчки «поборы и откаты» и «на девок румяных» появились в финансовых отчетах кандидатов партии в Москве в результате ошибки.

Депутат от ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов пояснил, что «ребята скачали эту форму на каком-то сайте» и «не посмотрели последние пункты, первые пошли регистрироваться».

На странные пункты в отчетах кандидатов в муниципальное собрание района Южное Бутово обратило внимание движение «Голос».

Сразу у четырех кандидатов от ЛДПР (Платона Грекова, Леонида Броневого, Карена Юрханяна и Виктора Балкарова) в первых финансовых отчетах были заменены стандартные пункты в перечне расходов избирательного фонда.

Вместо расходов на проведение публичных мероприятий значатся «поборы и откаты», а вместо оплаты работ информационного и консультационного характера — «на девок румяных». Расходы во всех случаях нулевые.

Все четверо кандидатов успешно прошли регистрацию. В территориальной избирательной комиссии пояснили, что документы уже заменили.