В 2005 году студент продал на своем сайте рекламы на миллион долларов. Сейчас почти вся она не работает

В 2005 году британский студент Алекс Тью решил заработать, чтобы заплатить за обучение в университете. Он создал сайт The Million Dollar Homepage и стал продавать на нем пиксели — не дешевле, чем по доллару за штуку. Всего он запланировал продать миллион пикселей и заработать таким образом миллион долларов.

На сайте можно было купить любое количество пикселей, но не меньше 100 (квадрат 10 на 10), поскольку на меньшем кусочке экрана ничего не получится различить. Сначала про сайт узнали знакомые, потом знакомые знакомых, а затем на идею студента обратила внимание пресса. Меньше чем за полгода Алекс Тью продал почти все пиксели.

Последняя тысяча пикселей ушла с аукциона в январе 2006 года. За них заплатили 38100 долларов. В итоге Алекс Тью заработал даже больше миллиона долларов (за вычетом налогов — около 650 тысяч долларов). На пике посещаемость сайта составляла 25 тысяч посетителей в час.

Сейчас бывший студент стал предпринимателем и занимается развитием сервиса для медитации, а сайт по-прежнему работает (хотя разделы уже не открываются). Главная страница заполнена минибаннерами кричащих цветов в стиле 2000-х: они ведут на сайты знакомств, онлайн-казино, хостинг-провайдеров, там есть даже реклама газеты The Times и компании Yahoo. Но, как выяснили исследователи гарвардской лаборатории Library Innovation Lab, далеко не все ссылки работают.

Всего на странице размещено 2816 ссылок. По состоянию на 21 июля, 547 ссылок вообще не открываются; 489 ссылок ведут на другие домены. 1780 ссылок открываются, но в большинстве случаев домены, куда они ведут, либо выставлены на продажу, либо там размещен совсем другой контент.

Как отмечается в блоге Library Innovation Lab, 547 ныне недоступных ссылок в свое время обошлись покупателям в 342 тысячи долларов. Ссылки, которые ведут не туда, стоили еще 145 тысяч долларов.