Полузащитник «Челси» разгневал китайцев постами в инстаграме. Его отправили обратно в Лондон

В середине июля английские футбольные клубы «Челси» и «Арсенал» отправились в коммерческий тур по Азии. В Пекине полузащитник «Челси» Кенеди выложил в инстаграм несколько «Историй». В первом посте 21-летний футболист охарактеризовал Китай как «****** (очень плохой) », затем Кенеди выложил фотографию спящего охранника и назвал его идиотом.

Фанаты футболиста и болельщики «Челси» возмутились. Кенеди удалил «Истории» и извинился. «Это был не расизм, просто экспрессия», — написал спортсмен. Но китайские болельщики не простили Кенеди — и освистали его во время матча с «Арсеналом».

Кенеди пришлось извиняться еще раз. Футболист заявил, что не хотел кого-либо оскорблять или провоцировать. «Я невероятно уважаю китайцев и восхищаюсь ими и их страной», — написал Кенеди. Он извинился и перед клубом. «Челси» также выпустил заявление, в котором попросил прощения за поведение своего полузащитника.

По решению клуба 25 июля, через четыре дня после появления оскорбительных «Историй», Кенеди отстранили от матчей и отправили обратно в Лондон.