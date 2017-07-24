Пакман ест ДиZаЙнЕрОв: в Томске решили украсить улицу Дизайнеров

В 2014 году Томск признали «российской столицей дизайна». В честь этого в Октябрьском районе города открыли улицу Дизайнеров. «У нас уже есть улица Архитекторов в новом районе. Но вот улица Дизайнеров будет самая дизайнерская в Томске. Появятся там и кедры, которые будут высажены именитыми дизайнерами, и инсталляции», — утверждали в администрации Томска.

Однако благоустраивать улицу Дизайнеров начали только этим летом. Сейчас она выглядит вот так:

Вместо инсталляций и кедров власти города планируют установить на улице въездной знак «для удобства навигации», высадить пенсильванские ясени и обустроить сквер со скамейками, оформленными скворечниками и карандашами.

В протоколе общественного обсуждения указано, что на собрании присутствовали 28 человек. Они одобрили благоустройство территории и предложили сделать из улицы «экспериментальный полигон для кафедры дизайна ТГАСУ».

По словам замгубернатора Томской области Евгения Паршуто, ремонтные работы завершатся к осени, а оценивать благоустройство улицы приедет председатель всероссийского союза дизайнеров. Паршуто утверждает, что улица Дизайнеров — единственная в мире (но это не совсем так).