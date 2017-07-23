Халк заговорил! Новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек»

На фестивале Comic-Con показали новый трейлер фильма «Тор: Рагнарек». Самое главное: Халк заговорил! Теперь он может говорить не только «Халк крушить», но и более осмысленные предложения.

В трейлере он сообщает Тору, что «Халк как огонь, а Тор как вода». «Вообще-то оба огонь», — возмущается Тор. «Халк — испепеляющий огонь, Тор — едва теплящийся», — находится Халк.

Актер Марк Руффало, исполнивший роль Халка, на пресс-конференции рассказал, что Халк уже два года находится в своем образе и не превращается обратно в Дэвида Бэннера. «Поэтому и словарный запас у него как у двухлетнего», — сказал Руффало.