«За пропастью во ржи»: трейлер фильма о Сэлинджере

В сети появился первый трейлер фильма «За пропастью во ржи» о писателе Джероме Д. Сэлинджере.

Rebel in the Rye Trailer #1 (2017) | Movieclips Trailers Movieclips Trailers

Фильм расскажет о молодости Сэлинджера, а также о том, как появился Холден Колфилд — главный герой романа «Над пропастью во ржи».

Главные роли в картине исполнили Николас Холт, Зои Дойч, Кевин Спейси и Сара Полсон. Режиссер — сценарист «Голодных игр» Дэнни Стронг.

Премьера «За пропастью во ржи» состоится в сентябре 2017 года на фестивале «Сандэнс».