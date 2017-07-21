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«За пропастью во ржи»: трейлер фильма о Сэлинджере

Meduza
13:48, 21 июля 2017

В сети появился первый трейлер фильма «За пропастью во ржи» о писателе Джероме Д. Сэлинджере.

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Фильм расскажет о молодости Сэлинджера, а также о том, как появился Холден Колфилд — главный герой романа «Над пропастью во ржи».

Главные роли в картине исполнили Николас Холт, Зои Дойч, Кевин Спейси и Сара Полсон. Режиссер — сценарист «Голодных игр» Дэнни Стронг.

Премьера «За пропастью во ржи» состоится в сентябре 2017 года на фестивале «Сандэнс».

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