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«За пропастью во ржи»: трейлер фильма о Сэлинджере
В сети появился первый трейлер фильма «За пропастью во ржи» о писателе Джероме Д. Сэлинджере.
Фильм расскажет о молодости Сэлинджера, а также о том, как появился Холден Колфилд — главный герой романа «Над пропастью во ржи».
Главные роли в картине исполнили Николас Холт, Зои Дойч, Кевин Спейси и Сара Полсон. Режиссер — сценарист «Голодных игр» Дэнни Стронг.
Премьера «За пропастью во ржи» состоится в сентябре 2017 года на фестивале «Сандэнс».