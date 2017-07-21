«В Москве лето такое»: снова град, ливень и грозы

Днем 21 июля в Москве прошел сильный ливень с градом. МЧС предупредило об ухудшении погоды незадолго до начала грозы. Очевидцы выкладывают фотографии и видео, на которых видно, что град был размером с косточку от черешни. В центре города из-за дождя опять затопило улицы, а метро перевели на усиленный режим работы. Ранее власти Москвы сообщили, что в городе возросло число аномальных природных явлений.

A post shared by Pavlov Dmitriy (@pavlov_da161) on Jul 21, 2017 at 3:21am PDT

A post shared by Dmitry Kumenko (@dmitrykumenko) on Jul 21, 2017 at 3:18am PDT

Публикация от Рыжий Ангел (@ryzhusha) Июл 21 2017 в 3:19 PDT

A post shared by Evgeniya (@ollworld) on Jul 21, 2017 at 3:18am PDT

и о погоде в москве сейчас pic.twitter.com/UToKizgkaQ — +18 Oleg (@OGRETS) July 21, 2017

Июль 2017 года. В Москве идёт град. pic.twitter.com/TzNSVyaTOR — Svetlana Laguna (@SvetlanaLaguna) July 21, 2017