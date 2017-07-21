«В Москве лето такое»: снова град, ливень и грозы
Днем 21 июля в Москве прошел сильный ливень с градом. МЧС предупредило об ухудшении погоды незадолго до начала грозы. Очевидцы выкладывают фотографии и видео, на которых видно, что град был размером с косточку от черешни. В центре города из-за дождя опять затопило улицы, а метро перевели на усиленный режим работы. Ранее власти Москвы сообщили, что в городе возросло число аномальных природных явлений.
Прячьтесь. На Рублевке град pic.twitter.com/evjoTn9wJc— Андрей (@andrey039900) July 21, 2017
Ебать колотить #ГРАД pic.twitter.com/uM6l7nd6fG— Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) July 21, 2017
#дождь #град на весь #Арбат 🌦🌧 pic.twitter.com/gUCbGbuwBD— Сергей Чернявский (@sercherjr) July 21, 2017
и о погоде в москве сейчас pic.twitter.com/UToKizgkaQ— +18 Oleg (@OGRETS) July 21, 2017
Июль 2017 года. В Москве идёт град. pic.twitter.com/TzNSVyaTOR— Svetlana Laguna (@SvetlanaLaguna) July 21, 2017
В Москве сейчас лето такое #москва pic.twitter.com/mubogPwBDi— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) July 21, 2017