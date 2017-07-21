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«В Москве лето такое»: снова град, ливень и грозы

Meduza
10:52, 21 июля 2017

Днем 21 июля в Москве прошел сильный ливень с градом. МЧС предупредило об ухудшении погоды незадолго до начала грозы. Очевидцы выкладывают фотографии и видео, на которых видно, что град был размером с косточку от черешни. В центре города из-за дождя опять затопило улицы, а метро перевели на усиленный режим работы. Ранее власти Москвы сообщили, что в городе возросло число аномальных природных явлений.

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