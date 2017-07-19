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Майкл Фассбендер расследует загадочные убийства: первый трейлер фильма «Снеговик»

Meduza
16:06, 19 июля 2017

В сети появился трейлер криминального триллера «Снеговик» по роману норвежского писателя Ю Несбе.

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Фильм расскажет о детективе Харри Холе, который расследует загадочные убийства в Осло. Все жертвы маньяка были замужними женщинами, а на месте преступления всегда появлялся снеговик. Задача Холе — найти серийного убийцу.

Главные роли в картине исполнили Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Хлоя Севиньи, Шарлотта Генсбур и Джеймс ДʼАрси. Режиссер — Томас Альфредсон.

В российский прокат фильм выйдет 26 октября 2017 года.

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