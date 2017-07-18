«Варис слушает шептунов из телеграма»: реклама «Единой России» в фейсбуке

Партия «Единая Россия» начала продвигать свою официальную страницу в фейсбуке с помощью рекламы с Варисом из «Игры престолов». В рекламном посте утверждается, что лучше читать официальную страницу с «инсайдами», чем анонимные телеграм-каналы.

Варис — советник Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». При Роберте Баратеоне и короле Джоффри он отвечал за шпионаж и разведку.