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«Варис слушает шептунов из телеграма»: реклама «Единой России» в фейсбуке
Партия «Единая Россия» начала продвигать свою официальную страницу в фейсбуке с помощью рекламы с Варисом из «Игры престолов». В рекламном посте утверждается, что лучше читать официальную страницу с «инсайдами», чем анонимные телеграм-каналы.
Варис — советник Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». При Роберте Баратеоне и короле Джоффри он отвечал за шпионаж и разведку.
Все что делает Единая Россия - пускает шептуны pic.twitter.com/ZnnL0RXEka— #MDK (@mudakoff) July 18, 2017