В Ставропольском крае построили «Зенит-Арену». Из соломы

В крестьянско-фермерском хозяйстве в селе Красное Ставропольского края построили «Зенит-Арену» из соломы. Стадион возвели работники фермы. На строительство потратили 5 дней и 41 тысячу рублей. «В ходе постройки не украдено и не „распилено“ ни одного рубля!!!», — говорится на табличке у входа на арену.

Публикация от belultras (@belultras) Июл 17 2017 в 9:13 PDT

По словам директора хозяйства Романа Пономарева, назвать соломенный стадион «Зенит-Ареной» решили «в качестве стеба». «Никаких проектов не делали — просто аккуратно сложили тюки», — рассказал фермер.

Пономарев утверждает, что стадионом постоянно пользуется местная молодежь. В конце июля на нем пройдет Кубок мира по соломенному футболу. «Мы посидели в интернете, смотрели, кто может решить, утверждать Кубок мира или нет — я так понял, что такие смешные виды спорта кто хочет, тот и утверждает, потому что ФИФА занимается только официальными соревнованиями. Хотя чего смешные — у нас будут и судьи, и команды, и кубки», — заявил Пономарев.