шапито

На Уимблдоне зритель давал теннисисткам советы с трибуны. Его вывели на корт, переодели и заставили сыграть

Sports.ru
16:55, 15 июля 2017

Во время выставочного матча на Уимблдоне бельгийская теннисистка Ким Клийстерс не выдержала подсказок от одного из зрителей и предложила ему сыграть против нее. Болельщик — это был ирландец Крис Квинн — согласился и вышел на корт.

Но оставалась одна проблема: дресс-код Уимблдона предписывает всем игрокам быть в белых шортах и майке. Клийстерс принесла свою запасную форму, и с помощью спортсменок Квинн надел ее.

Мужчина дважды неудачно принял подачу Клийстерс, а затем сфотографировался с теннисистками.

Wimbledon fan pulls on a white skirt to face a Kim Clijsters serve
Chris Gin

Позже Квинн поблагодарил теннисистку в твиттере.

«Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня еще большим героем для трех моих дочерей, которые обожают вас»
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться