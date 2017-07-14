Группа Radiohead переиздала свой альбом «OK Computer» 20-летней давности. И спрятала в нем «пасхальное яйцо» с посланием фанатам. А внутри него — еще один сюрприз.

Переиздание, которое называется «OKNOTOK», стоит 130 долларов (более семи тысяч рублей). Покупатель получит три виниловые пластинки, книгу и аудиокассету с архивными и демо-записями.

Запись на кассете начинается со звуков запуска 8-битного британского компьютера ZX Spectrum, который был популярен в начале 1980-х (и который хранил данные и программы на таких же кассетах). В самом конце записи также звучат характерные для древних компьютеров писки, и фанатам стало интересно, что это такое. Оказалось, что это программа!

Но просто вставить кассету в ZX Spectrum или его эмулятор недостаточно — так программа не заработает. Сначала нужно вырезать финальный фрагмент и пропустить его через низкочастотный фильтр (пошаговая инструкция по обработке и запуску программы описана здесь).

Если все сделать правильно, ZX Spectrum выведет на экран такой текст: «В вашем компьютере сидят Томас Йорк, Колин Гринвуд, Джонатан Гринвуд, Эдвард ОʼБрайен, Филип Силуэй, Найджел Годрич и Стэнли Даунвуд». Внизу стоит дата: 19 декабря 1996 года. Это за полгода до выхода «OK Computer».

После этого запустится код, выводящий на экран случайные цветные плитки и буквы под случайные звуки. Они ничего не значат.

Осторожно: со второй минуты изображение начнет сильно мерцать. Не смотрите видео, если у вас есть противопоказания.

Radiohead ZX Spectrum program from OK Computer OKNOTOK 1997-2017 OooSLAJEREKooO

Но это не все! Второе «пасхальное яйцо» спрятано в ту же программу, но чтобы найти его, нужно заглянуть напрямую в оперативную память компьютера. Там можно обнаружить такой текст: «Поздравляем. Вы нашли секретное послание. Сид жив. Хммм, надо выходить на улицу почаще…»