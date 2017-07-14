Погода приличная, минус 30 градусов. Рассказ петербуржца, улетевшего на год в Антарктиду

Станция Новолазаревская, снимок был сделан с борта вертолёта. Февраль 2006 Ирина Соловьянова / Wikimedia Commons (CC BY 2.5)

Петербуржец Александр Красиков в марте 2017 года отправился в Антарктиду работать системным администратором. Смена Красикова на станции Новолазаревская будет длиться один год. Издание «Бумага» опубликовало рассказ сисадмина о подготовке к экспедиции и жизни в Антарктиде.

Красиков пишет, что всегда мечтал стать космонавтом или полярником; пару лет назад он отправлял резюме в НИИ Арктики и Антарктики по объявлению о найме системного администратора на антарктическую станцию. Тогда штат был укомплектован, но в 2016-м ему перезвонили и позвали на собеседование.

Подготовка к эспедиции шла около двух месяцев. Красикову нужно было пройти медкомиссию и курсы подготовки, а также получить удостоверение моряка. Как жить в полярных условиях, его не учили. Он отмечает, что на медкомиссии отбор особенно жесткий: «Если ты не служил в армии и есть какие-то болячки, то шансов нет».

Красиков долетел до ЮАР через Саудовскую Аравию, там сел на корабль «Академик Федоров» и доплыл до Антарктиды. Оттуда до станции Новолазаревская он долетел на вертолете. Расходы на визу и дорогу ему компенсировали. Обратно он поплывет на судне «Академик Трешников» прямиком до Санкт-Петербурга.

На станции живут 29 человек — все мужчины. Они живут в четырех домах; у каждого человека — своя каюта на 6-7 квадратных метров. Красиков отмечает, что у системного администратора работы не очень много, особенно зимой. Нужно лишь поддерживать бесперебойную работу сети. Члены экспедиции могут смотреть фильмы, играть в бильярд и пинг-понг, сидеть в интернете (но соединение медленное).

Полдень полярной ночи 62 Антарктическая Экспедиция

«Сейчас здесь зима, но погода относительно приличная. Температура -25–30 градусов, полярная ночь», — рассказывает Красиков. По его словам, вокруг станции нет ни животных, ни растений. Микробов тоже нет — поэтому зимой, когда нет туристов, на станции никто не болеет.