«Пироман 17»: клип Хаски, на съемках которого рэпера подстрелили (из травмата)

Вышел клип рэпера Хаски на песню «Пироман 17» с альбома «Любимые песни (воображаемых) людей». В клипе снялся актер «Гоголь-Центра» Никита Кукушкин (играл Руслана в «Притяжении» Федора Бондарчука).

Хаски — Пироман 17 Хаски

Часть съемок этого клипа проходила в заброшенном здании больницы в подмосковной Балашихе. Там на членов съемочной группы напали нетрезвые мужчины; в ходе конфликта последние начали стрелять из травматического пистолета. Хаски был ранен; некоторые пользователи соцсетей предполагали, что это была инсценировка.